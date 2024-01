Benfica e Estoril jogam esta quarta-feira (19h45) a segunda meia-final da Taça da Liga, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, para definir quem defronta o Sp. Braga, no próximo sábado, na discussão do título de inverno.

Um jogo para acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol

Roger Schmidt tem quatro reforços, três deles já disponíveis para o jogo desta quarta-feira, mas o treinador alemão deverá apostar no onze-base que lhe garantiu oito vitórias consecutivas em todas as competições. Marcos Leonardo, Álvaro Carreras e Benjamín Rollheiser «estão prontos» para ir a jogo, mas devem começar no banco.

O Benfica deverá, assim, regressar ao seu figurino normal, já com João Neves integrado, depois de ter começado o último jogo com o Boavista no banco, devido a queixas apresentadas no treino anterior. David Neres também já está totalmente disponível, mas, tal como os reforços, precisa de minutos e ganhar ritmo para poder voltar a jogar 90 minutos.

Do lado do Estoril, Vasco Seabra também está em condições para avançar com o seu «melhor» onze, depois de Pedro Álvaro e Alex Soares terem recuperado das respetivas lesões, apesar de, à partida, não serem opções para o início da partida.

Resta uma dúvida no meio-campo, entre o escocês Holsgrove e o francês Kobe Koindredi. Este último jogador é apontado como alvo do Sporting, mas a verdade é que continua na Amoreira e viajou com a equipa para Leiria.

Confira as equipas prováveis na galeria associada