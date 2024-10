Bruno Lage promove apenas quatro alterações no onze do Benfica para a receção ao Santa Clara, para o jogo dos quartos de final da Taça da Liga. Vasco Matos, treinador do Santa Clara, faz o dobro das alterações.

Acompanhe o Benfica-Santa Clara AO VIVO

Em relação à goleada ao Rio Ave (5-0), também no Estádio da Luz, Bruno Lage promove apenas as entradas de António Silva, Renato Sanches, Amdouni e Arthur Cabral em detrimento de Tomás Araújo, Kokçu, Di María e Pavlidis.

Vasco Matos, por seu lado, faz o dobro das alterações em relação ao último jogo em que o Santa Clara bateu o Gil Vicente (2-1).

Entram Gui Ramos, Daniel Borges, Lucas Soares, Serginho, Klismahn, Ricardinho, Matheus Pereira e Alisson Safira. Ficam de fora Luís Rocha, Frederico, Diogo Calila, Adriano, Pedro ferreira, Vinicius Lopes, João Costa e Gabriel Silva.

As equipas oficiais:

BENFICA: Trubin, Bah, António Silva, Otamendi, Carreras, Renato Sanches, Aursnes, Akturköglu, Amdouni, Beste e Arthur Cabral.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Kökcü, Di María, Pavlidis, Schjelderup, Kaboré, Rollheiser, Tomás Araújo, Florentino.

SANTA CLARA: Gabriel Batista, Gui Ramos, Daniel Borges, Sidney Lima, Lucas Soares, Sérginho, Klismahn, MT; Ricardinho, Matheus Pereira e Alisson Safira.

Suplentes do Santa Clara: Néneca, Diogo Calila, Adriano, Pedro Ferreira, Gabriel Silva, Luís Rocha, João Costa, Bruno Almeida e Vinicius.