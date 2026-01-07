Benfica-Sp. Braga (ONZES): Mourinho aposta em Aursnes, Vicens surpreende
Gianluca Prestianni volta ao banco de suplentes do Benfica
Já falta pouco para a segunda meia-final da Taça da Liga 2026, entre Benfica e Sp. Braga, em duelo travado no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. O jogo tem acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol, a partir das 20h00.
Foram divulgadas as escolhas dos treinadores José Mourinho e Carlos Vicens. Do lado do Benfica, Mourinho faz apenas uma alteração em relação à vitória sobre o Estoril - Prestianni por Aursnes. Carlos Vicens surpreendeu com a aposta em Florian Grillitsch e Dorgeles.
BENFICA: Trubin, Amar Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Ríos, Manu Silva; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Vangelis Pavlidis.
SUPLENTES BENFICA: Diogo Ferreira, Franjo Ivanovic, Sidny, Schjelderup, Prestianni, José Neto, Gonçalo Oliveira, João Rego e Diogo Prioste.
SP. BRAGA: Hornicek, Lagerbielke, Vítor Carvalho, Arrey-Mbi; Dorgeles, João Moutinho, Grillitsch, Leonardo Lelo; Rodrigo Zalazar, Pau Victor e Ricardo Horta.
SUPLENTES SP. BRAGA: Tiago Sá, Victor Gómez, Paulo Oliveira, Gabriel Moscardo, Gorby, Fran Navarro, Yanis, Diego Rodrigues e Gabri.
[Notícia atualizada às 19h09]