O Benfica recebe o Tondela nesta quarta-feira em jogo a contar para os quartos de final da Taça da Liga, iniciando assim a defesa desse troféu conquistado em janeiro deste ano. O duelo começa às 20h45 e tem acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.

Já são conhecidas as escolhas de José Mourinho e Ivo Vieira para esta partida, no que toca à composição das equipas. O técnico fez cinco alterações em relação à vitória sobre o Arouca, por 5-0.

Samuel Soares a render Trubin, António Silva por Tomás Araújo, Leandro Barreiro por Richard Ríos, Prestianni por Schjelderup e Pavlidis é substituído por Ivanovic.

Ivo Vieira também faz uma revolução no onze inicial e lança Hugo Félix, irmão de João Félix, para a titularidade. Está emprestado pelo Benfica. É a primeira vez que é titular pelos beirões.

ONZE BENFICA: Samuel Soares, Aursnes, António Silva, Otamendi, Dahl; Enzo, Barreiro, Sudakov; Schjelderup, Ivanovic e Lukebakio.

SUPLENTES BENFICA: Trubin, Obrador, Pavlidis, Ríos, Prestianni, Henrique Araújo, Tomás Araújo, João Veloso e João Rego.

ONZE TONDELA: Cañizares, Tiago Manso, João Afonso, Medina, Vita, Hélder Tavares, Hodge, Rodríguez, Yarlen, Hugo Félix e Afonso Rodrigues.

SUPLENTES TONDELA: Gabriel Souza, Bebeto, Christian Marques, Ceitil, Pedro Maranhão, Rony Lopes, Jordy, Juanse e Maviram.

[Notícia atualizada às 19h53]