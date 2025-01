Bruno Lage, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da conquista da Taça da Liga, em Leiria, no desempate por penáltis (7-6), depois de um empate 1-1 no final do tempo regulamentar:

Qual o sentimento depois de cumprido um dos objetivos da temporada?

«Um sentimento de dever cumprido. Acho que fomos uns justos vencedores pela competição que fizemos. Acho que assistimos a um grande jogo de futebol, com uma grande primeira parte, com oportunidades dos dois lados. Tivemos a oportunidade de marcar mais um golo, o Sporting chega ao empate, depois, na segunda parte, fomos respondendo à exigência que o jogo pedia. Continuámos a ser pressionantes, para controlar o jogo com e sem bola a e, depois, fomos muito competentes nos penáltis. Olhando para aquilo que foi a competição, penso que fomos uns justos vencedores».

A que se deveu a saída de Schjelderup ao intervalo depois de ter colocado o Benfica em vantagem?

«O Andreas fez uma grande primeira parte e sentimos que tínhamos de refrescar os corredores. Tentámos alterar com o Akturkoglu para a direita e o Di Maria para a esquerda. Em termos defensivos, estava a resultar, mas em termos ofensivos não e por isso voltámos a trocar. Vamos continuar a trabalhar até ao final da época, a grandeza do Benfica obriga-nos a lutar por títulos, estamos satisfeitos, mas o compromisso do trabalho obriga-nos que dentro de 70 hora teremos de estar preparados para responder, porque a Taça de Portugal também faz parte dos nossos objetivos».