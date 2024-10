Pavlidis foi determinante na qualificação do Benfica para a Final Four da Taça da Liga com uma assistência e dois golos na vitória sobre o Santa Clara (3-0). A conferência de imprensa de Bruno Lage, a seguir ao jogo, andou à volta do avançado grego.

Qual foi a forma que o Benfica conseguiu encontrar para desbloquear este jogo?

- Foi da mesma forma que temos vindo a fazer desde que cá cheguei. Com um jogo coletivo, a procurar desmontar o adversário. Temos uma entrada muito boa no jogo, aos dois minutos temos uma oportunidade muito clara para fazer golo. A seguir lembro-me da oportunidade do Arthur, mais um ou outro momento ofensivo digno de registo e depois, mais uma vez, ir buscar ao banco jogadores com enorme talento e uma vontade enorme de ajudar a melhorar a exibição e o resultado. Foi assim que fizemos. Fizemos algumas alterações em termos de posicionamento, criámos dinâmicas diferentes nos corredores e assim foi. Vencemos, uma vitória justa, o objetivo era seguir em frente e estar na Final Four.

Pavlidis faz uma assistência e faz dois golos. É uma resposta a algumas críticas que lhe têm sido feitas?

- Ele não tem de responder às críticas. Ele tem é de dar o seu contributo à equipa. Hoje foi mais visível o contributo dele em ternos estatísticos, soma mais dois golos e faz uma assistência, mas o contributo dele tem sido muito importante, como é importante o contributo dos outros avançados. Os movimentos e contramovimentos são fundamentais para, por exemplo, desmontar uma equipa linha de cinco bem organizada como foi a do Santa Clara.

- É importante o contributo de toda a gente. Jogar de três em três dias, com cinco substituições, isso é fundamental. A equipa que entra, entrar com energia, perceber que, por vezes, não se consegue marcar de imediato e temos ed continuar a circular a bola e a tentar desmontar o adversário, fazê-lo correr. Depois, com o talento que nós temos, seja quem seja, saltar do banco e ajudar na exibição e no resultado. Estou feliz por ele. Os golos e assistências claro que são importantes, mas ele tem de continuar a ter o rendimento que quero nas outras questões.

O Pavlidis entrou com Arthur Cabral em campo. Jogou com dois avançados. É sistema favorável ao Pavlidis?

- A questão do sistema eu entendo, mas ele praticamente foi ocupar a posição do Aktur. São jogadores de características diferentes. Ele é um jogador que procura muito, tem um desgaste enorme, quer nos movimentos de profundidade e quando vem buscar o jogo entrelinhas. Procura também movimentos na largura, é um jogador muito generoso em termos defensivos e isso é o contributo que el tem. Também acho que o Zéki pode desempenhar esse papel na frente. Temos jogadores com perfis diferentes. Temos jogadores mais de área, um cabeceador, outro com maior mobilidade e outro também para atacar o espaço na profundidade. Gosto de três avançados assim, depois vou gerindo aquilo que acho que é o jogo e o momento de cada jogo.