Com a final da Taça da Liga no horizonte, Bruno Lage reforçou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting, a importância de os jogadores estarem preparados para jogar num clube com a exigência do Benfica.

«Falaram do Rollheiser, podiam falar do Prestianni, do Adrian (Bajrami), do [João] Rego... Temos um conjunto de jogadores que, neste momento, não estão a ser solução. O que quero é que os jogadores tenham a preparação que acho indicada para todos, até mesmo para o capitão, que já tem no currículo várias finais. Emocionalmente, que estejam preparados para jogar no Benfica, numa equipa que quer vencer troféus e que, muitas das vezes, só tem dois dias de intervalo entre os jogos», comentou o treinador.

Bruno Lage deu como exemplo o caso de Renato Sanches: «Ele já fazia publicações nas redes sociais a dizer que estava pronto e preparado, mas esteve fora três ou quatro jogos até eu perceber que estava no ponto em que pode ser útil à equipa».

Quanto ao jogo em si, o técnico recusou falar numa vantagem psicológica do Sporting, face ao triunfo mais recente para a Liga e abordou o menor tempo de descanso que a equipa vai ter face ao adversário, que jogou na terça-feira e levou a melhor sobre o FC Porto.

«Vantagem psicológica? Se assim fosse podia ter a mesma resposta no jogo com o Sp. Braga, já que foram jogos consecutivos. Acima de tudo acredito que temos a mentalidade certa para fazermos um bom jogo e é nisso que temos de estar focados durante 90 minutos, sermos agressivos na pressão e fazermos o que nos compete», referiu.

«Não disse que o adversário tinha vantagem nem que nós temos desvantagem. Acho é que numa competição com duas meias-finais, no mínimo três dias entre os jogos devia existir. A gestão do plante é importante, porque numa primeira fase não tínhamos objetivos muito concretos, queríamos era organizar a equipa e criar uma boa dinâmica ofensiva. Temos de criar uma consistência na equipa», acrescentou.

O Benfica defronta o Sporting, este sábado (19h45), na final da Taça da Liga, que se disputa no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.