Bruno Lage acredita que o jogo desta quarta-feira frente ao Sp. Braga, para a meia-final da Taça da Liga, «não será muito diferente» do recente encontro entre ambas as equipas para a I Liga, que os minhotos venceram por 1-2, no Estádio da Luz.

«Perspetiva-se um grande jogo. Trata-se de uma meia-final e nós, porque é a natureza do clube e por virmos de dois jogos sem vencer, vamos com uma determinação enorme para vencermos um título que o Benfica não vence desde 2016. Queremos fazer um grande jogo para estarmos presentes na final», referiu o treinador dos encarnados.

As duas recentes derrotas para o campeonato, frente a Sporting e Sp. Braga, tornam o momento mais delicado, mas o foco mantém-se inalterado: «Vencer no Benfica é a estabilidade. E, mesmo assim, temos de vencer com qualidade. Quer a ganhar ou a perder, não podemos olhar muito para trás, é para a frente, e o caminho é já amanhã. Queremos vencer e fazer um grande jogo. Só assim, eu, enquanto treinador, e os jogadores acreditam no trabalho e fazem as pessoas acreditar que somos soluções para fazer a equipa jogar e vencer títulos».

Um dos aspetos a melhorar prende-se com a entrada nos jogos. «O mais importante é olharmos para o jogo, perceber o que aconteceu e preparar o próximo da melhor forma possível. Há situações de jogo em que temos de fazer melhor. Tenho dito isso, está perfeitamente identificado. Os jogadores têm trabalhado muito e vamos ter de dar essa resposta de entramos fortes, a pressionar e com maior controlo do jogo com bola. Mas, muito mais do que isso, é a exigência de ter de ganhar, porque essa é a exigência de quem representa este clube», completou Bruno Lage.

O Benfica defronta o Sp. Braga, para a meia-final da Taça da Liga, esta quarta-feira (19h45), no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Uma partida que terá acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.