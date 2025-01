Carlos Carvalhal, em declarações à flash interview da SportTV, após a derrota do Sp. Braga por 3-0 frente ao Benfica, num jogo a contar para as meias-finais da Taça da Liga:

«É o mesmo adversário, a mesma equipa e os mesmos jogadores. Agora, factual é que tivemos só duas faltas em 45 minutos numa meia-final da Taça da Liga. Isso é um sintoma de falta de agressividade da nossa equipa, no último jogo dei os parabéns à equipa porque ganhámos as bolas quase todas. Hoje ganhámos uma ou duas, o Benfica imprimiu velocidade, chegou ao 2-0 que foi um duro golpe, numa equipa como a nossa que não estava a fazer muito, mas a falta de agressividade ia-nos levar a perder este jogo. Não podemos chegar ao intervalo com apenas duas faltas.»

«Sabíamos que a tarefa era difícil hoje, temos de falar e corrigir coisas. Não podemos sofrer o segundo golo da forma que sofremos, mas não vou estar a cair em cima da equipa outra vez. Tenho de apoiar os jogadores e tentar compreender, fizeram um jogo fantástico no sábado e hoje as coisas não correram bem. A vitória do Benfica é inteiramente justa.»

«Desde o primeiro dia que disse que o meu trabalho ia ser difícil, não esperei que fosse assim tão difícil. Chegamos a janeiro e estamos nas decisões todas, obviamente que queríamos revalidar este troféu, mas vamos ter mais decisões este mês. Há que reparar coisas e apresentarmo-nos bem frente ao Lusitano de Évora, para seguirmos em frente na Taça de Portugal. Depois é preparar no Estrela da Amadora da melhor forma e tentar fazer com que a equipa progrida. Estamos a conseguir revitalizar a equipa, mas está a ser difícil estabilizá-la.»

«Ele já tinha feito a estreia na Taça de Portugal, o Jónatas é um produto do nosso clube. Ele estava a chorar no balneário, quero-te ver a chorar por termos perdido e não por teres sido expulso. Estava-me a dizer que teve esta oportunidade e disse-lhe que não lhe faltarão oportunidades, tem um futuro brilhante pela frente.»