Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, considera que os finalistas da Taça da Liga estão praticamente todos ao mesmo nível, em reação ao sorteio da Final Four da Taça da Liga que colocou o Benfica no caminho dos minhotos.

«Eram três adversários que “venha o diabo e escolha”, qualquer adversário seria difícil, [mas] olhando para as quatro equipas vai ser difícil [para todos], o Sporting de Braga está incluído nas equipas difíceis para se defrontar», reagiu o técnico ao sorteio das meias-finais da competição.

O Sporting, líder do campeonato, vai defrontar o FC Porto, campeão nacional e terceiro classificado, a 19 de janeiro (terça-feira), um dia antes de o Sp. Braga, detentor do troféu e quarto colocado, enfrentar o Benfica, que ocupa a segunda posição da Liga.

A final está marcada para sábado, 23 de janeiro, igualmente em Leiria.

«Foi o que o sorteio ditou, as nossas aspirações, quando lá chegarmos, será vencer esse primeiro jogo da meia-final, fosse contra que adversário fosse, a nossa vontade é vencer esse jogo com certeza», afirmou Carlos Carvalhal, à margem da antevisão à receção ao Rio Ave marcada para esta terça-feira.