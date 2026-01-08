A eliminação do Benfica nas meias-finais da Taça da Liga, frente ao Sp. Braga (3-1), provocou contestação entre alguns adeptos encarnados. Cerca de 30 apoiantes deslocaram-se, na noite de quarta-feira, às imediações do Estádio da Luz para protestar contra a atual política desportiva do clube.

À espera da chegada da equipa a Lisboa, que acabaria por não acontecer, já que o plantel seguiu diretamente para o Benfica Campus, no Seixal, onde pernoitou, o grupo exibiu uma tarja que rapidamente começou a circular nas redes sociais.

«Depois do hotel, façam um bordel. Que se f**** os títulos, queremos é betão», pode ler-se na mensagem.

A tarja surge como crítica direta às opções estratégicas da direção liderada por Rui Costa e faz referência à inauguração, na véspera, do 1904 Benfica Hotel, na Rua do Jardim do Regedor, em Lisboa.