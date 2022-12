Gonçalo Ramos, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da SportTV2, após a eliminação da Taça da Liga contra o Moreirense:



«Fomos superiores. Tentámos marcar o segundo golo e chegar à vitória, mas mérito para o Moreirense e para o guarda-redes que fez uma grande exibição. Parabéns ao Moreirense pela passagem à próxima fase.



Em todas as competições em que participamos jogamos sempre para ganhar. Não há tempo para pensar nas desilusões, temos jogo para a semana e queremos ganhar o campeonato e a Taça de Portugal.



[Sobre o remate à trave]: «Poderia ter entrado, mas fica para a próxima. Foi um remate com intenção.»



[Como se sente após o Mundial 2022]: «Estou focado a 100 por cento no Benfica. Quero prolongar o bom momento, hoje não foi possível, mas daqui a duas semanas já temos jogo com o Sp. Braga. Foco máximo nesse jogo.»