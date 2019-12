Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da SportTV, após a eliminação da Taça da Liga após o empate frente ao V. Setúbal:



«O que queríamos era vencer e fazer um bom jogo. A espaços fomos conseguindo isso. Na primeira parte queríamos pressionar e não deixar jogar, foi conseguida. Não tivemos tanta bola. fizemos boa segunda parte e chegámos com naturalidade à vantagem. Nos últimos dez minutos deitámos tudo por terra. É uma realidade, fizemos três empates nesta prova. Há que seguir em frente e dar os parabéns ao Vitória de Guimarães. Foi melhor e segue em frente.»



«É sempre difícil estar muito tempo sem jogar e deixar jogarem. Sabendo dessas dificuldades ficamos contentes com o desempenho de toda a gente. O mais importante foi mantermos a coerência das equipas e dos onzes que usámos para esta competição. Depois sabíamos que o V.Guimarães, com a qualidade que tem, e a jogar em casa, era muito provável ganhar o jogo. Queríamos encerrar o ano com um vitória, mas não foi possível.»



[Balanço]: Ainda há pouco estava a fazer uma retrospetiva daquilo que foram os meus últimos 20 anos. Estou a cumprir um sonho, estou satisfeito daquilo que foi capaz e dedicação também. Aquilo que nos prometemos do nosso lado é sempre trabalho e dedicação, para que não haja problemas mas sim soluções, como tem sido ao longo deste ano