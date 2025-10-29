O Benfica recebe o Tondela na noite desta quarta-feira, em jogo a contar para os quartos de final da Taça da Liga (20h45).

Para este jogo, que se segue à goleada por 5-0 ao Arouca e antecede a visita a Guimarães no sábado, o treinador do Benfica, José Mourinho, antecipou que iria fazer «três ou quatro alterações» na equipa e garantiu que Otamendi jogaria.

Nomes como Samuel Soares, António Silva, Leandro Barreiro, Andreas Schjelderup e Franjo Ivanovic são fortes candidatos a voltar ao onze inicial, mas também Rafael Obrador poderá ter oportunidade. Isto num jogo em que Mourinho procura, pela primeira vez, duas vitórias seguidas desde que assumiu o comando técnico do Benfica.

Do lado do Tondela, Ivo Vieira admitiu «algumas alterações» na equipa, porque «há imensos jogadores que trabalham para ter uma oportunidade».

