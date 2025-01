A terceira final da Taça da Liga entre Benfica e Sporting acontece este sábado, em Leiria. Na mais recente, em 2021/22, os leões venceram por 2-1, enquanto os encarnados levaram a melhor na primeira final.

Ainda se lembra como foi? Em 2009, no Estádio do Algarve, o Sporting, à data orientado por Paulo Bento, adiantou-se aos 49 minutos, por Bruno Pereirinha. O Benfica, comandado por Quique Flores, empatou ao minuto 75, por José Antonio Reyes, na sequência da célebre expulsão de Pedro Silva, num lance em que não cortou a bola com o braço, mas sim com o peito. O brasileiro chegou mesmo a encostar o peito a Lucílio Batista.

No desempate da marca dos onze metros, o Benfica levou a melhor por 3-2 e Pedro Silva até se recusou a receber a medalha.

Dessa final, há um resistente. Trata-se de Ángel Di María, ele que foi também protagonista na jogada da expulsão de Pedro Silva. Entre atuais comentadores e empresários que jogaram esta final, destacam-se treinadores de sucesso: Abel Ferreira e Ruben Amorim são o expoente máximo. Mas há muitos outros ainda no ativo.

