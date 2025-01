Tomás Araújo foi o porta-voz do Benfica no lançamento da final da Taça da Liga e considerou que os encarnados têm de repetir o que fizeram diante do Sporting de Braga para conseguir vencer o Sporting, no próximo sábado.

«Foi um jogo que entrámos muito bem. Foi um pouco aquilo que o míster [Bruno Lage] pedia. Na segunda parte nós temos entrado agressivos, com bola, a dominar, e foi um bocado isso que aconteceu. Não conseguimos traduzir em golo, mas a equipa continuou a acreditar e depois no final da primeira parte conseguimos marcar os três golos e a equipa sentiu-se muito confiante», começou por dizer o internacional português em declarações às plataformas da Liga.

«Sabemos que o Sporting tem uma equipa muito boa, mas nós somos o Benfica e temos de entrar com uma agressividade e com a qualidade que entrámos neste jogo. E, se entrarmos assim, estamos mais perto da vitória», afirmou ainda.

O defesa-central de 22 anos assumiu que este jogo acarreta «um sentimento especial», até porque é «contra um rival».

«Pode dar-nos muita confiança, mas nós somos jogadores com muita qualidade. Claro que pode dar-nos mais confiança para o resto da época, e o nosso objetivo é claramente ganhar a Taça [da Liga]», vincou.

«Espero um ambiente muito bom, com ambos os adeptos, das duas equipas, a cantar muito e espero, claro, que haja mais benfiquistas a puxar por nós. E fica aqui o convite para aparecerem no estádio [Estádio Municipal de Leiria], que vai ser um espetáculo muito bom», concluiu.

Benfica e Sporting disputam a final da Taça da Liga no próximo sábado, num encontro com apito inicial às 19h45, em Leiria.