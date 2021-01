Pizzi, autor do golo do Benfica na derrota frente ao Sp. Braga (2-1), em declarações na flash interview da SIC Notícias:

«Não foi uma preparação igual, tivemos várias condicionantes, quer com jogadores, quer com o staff, mas não nos vamos agarrar a isso. Dou o exemplo do Cervi, do João, do próprio Todibo, não têm vindo a jogar muito e tivemos um rendimento muito elevado. A equipa fez um bom jogo, não foi possível passar à final mas agora é levantar a cabeça, tentar recuperar todos os que estão infetados e ganhar o próximo jogo.»



Sobre as baixas por covid-19 no grupo:

«Estamos todos a passar um momento complicado, não é fácil para ninguém, quero realçar o espírito de todos os jogadores, de todos o staff, que nos dá garantidas para continuarmos.»



A análise ao jogo: «Acabou por ser um jogo equilibrado. O Braga faz o 1-0 sem praticamente ir à nossa área antes, a nossa reação foi muito boa, mas mais outra desconcentração levou ao 2-1. A equipa tentou chegar ao empate e depois à vitória mas não foi possível. Foi um jogo difícil por todas as circunstâncias.»