Rochinha, jogador do Vitória, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a eliminação nos penáltis quartos de final da Taça da Liga frente ao Benfica, na Luz:



«Saímos tristes, queríamos marcar presença na final four. Fomos eliminados nos penaltis. O Benfica teve mais bola, mas tivemos as nossas oportunidades e podíamos ter ampliado a vantagem. Infelizmente sofremos no final.»



«Queríamos estar presentes em todas as condições. Fomos eliminados de duas competições esta semana. Agora há que trabalhar e dar tudo na competição mais importante para nós, que é o campeonato.»



[Sobre a união da equipa]: «É uma marca importante do lube. A união que temos todos, que o clube nos transmite e é que nos leva para a frente. É assim que queremos trabalhar e conseguir resultados.»