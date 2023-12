Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Aves SAD (4-1), no Estádio da Luz, em jogo da última jornada da fase de grupos da Taça da Liga:

Análise à vitória por 4-1?

- A situação antes do jogo era clara, queríamos qualificarmo-nos para as meias-finais e acho que o conseguimos de uma boa forma. Criámos muitas oportunidades, marcámos quatro golos. O golo de abertura deles mostra a qualidade que eles têm, são uma equipa de topo da II Liga. Marcaram o primeiro golo, tiveram mais algumas oportunidades, mas acho que merecemos ganhar este jogo. Fizemos o que tínhamos a fazer hoje e agora estamos ansiosos pelo Natal e, em janeiro, jogar a meia-final desta competição.

Aursnes tem jogado a lateral direito. Essa será uma das prioridades do Benfica no ataque ao mercado?

- Não precisamos de equilíbrio apenas na direita, precisamos de equilíbrio em toda a equipa. Todos sabemos que o Ausnes é muito flexível na forma de jogar, pode adaptar-se a diferentes posições. Nos últimos jogos tem jogado mais ali porque o Alexander Bah tem estado lesionado. O Aursnes tem feito muitos jogos no lado direito e a cada jogo que faz está cada vez melhor. A relação que tem com o Ángel [Di María] no lado direito tem sido de topo, é muito difícil pará-los. Isso também se deve à grande qualidade do Frederik. Tem de ajustar os seus movimentos aos jogadores que tem pela frente. Agora também tem estado a desenvolver o último passe. Penso que já fez várias assistências, acho que tem estado bem, mas espero que com o Bernat, o David Neres e o Alexander Bah voltem em janeiro. São praticamente três jogadores novos que vamos ter, depois podemos ver o que é possível ou necessário no mercado.

Mensagem de Natal para os adeptos?

- Espero que todos se divirtam nos próximos dias. Vai ser uma pausa muito curta no futebol, mas vai ser muito bom para todos podermos passar tempo com as nossas famílias. Estou muito contente porque sei que é muito importante para os benfiquistas estarem satisfeitos com a equipa e acho que, nos últimos três jogos, em nove dias, em competições diferentes, melhoramos muito a nossa situação. Tudo é possível. Quero ainda agradecer o apoio dos adeptos e dizer-lhes que, vêm aí momentos decisvos e vamos precisar deles depois do Natal.