O sorteio da primeira fase da Taça da Liga foi realizado nesta sexta-feira, na sede da Liga Portugal, no Porto. Esta fase da prova vai ser disputada entre 18 de novembro e 17 de dezembro, pelo que coincidirá, a dada altura, com o Mundial 2022.

Os quartos de final, a uma mão, vão ser disputados entre 20 e 23 de dezembro, e a ‘final four’, em Leiria, será realizada de 24 a 28 de janeiro de 2023.

«O Benfica sempre valorizou esta competição e este ano não fugirá à regra. É um grupo difícil. Olhando para o formato, não sabemos ainda as dificuldades que iremos encontrar, no sentido em que muitos atletas vão estar no Mundial. O clube está habituado a jogar todas as competições e irá encontrar as melhores soluções para se apresentar na melhor força possível. O Benfica vai querer vencer esta competição», diz Simão Sabrosa, representante do Benfica, o recordista de troféus (7) na Taça da Liga.

O Estrela da Amadora está no grupo C com Benfica, Moreirense, Penafiel, recebendo a formação encarnada na Reboleira. «É um grupo giro, tendo o Benfica como cabeça de cartaz. É sempre bom recebermos um ‘grande’ e esperemos que até lá o nosso estádio já esteja em condições para se jogar lá, até porque seria muito bom para a Amadora. Depois, temos de respeitar equipas como Moreirense e Penafiel. Vai ser um grupo equilibrado. Tentaremos fazer o nosso melhor e chegar onde for possível», refere Daniel Kenedy, diretor técnico do Estrela.

O Sporting de Braga, vencedor em 2012/13 e 2019/20, foi sorteado ao lado de Paços de Ferreira, Casa Pia e Trofense. «É um grupo muito equilibrado e com quatro boas equipas, que querem seguir em frente. Temos de fazer aquilo que estamos a fazer. Conquistar a prova? Sonhar é sempre bom, mas temos de trabalhar para isso e não podemos adormecer, porque o grupo é difícil e temos de estar fortes para o ultrapassar. Entramos em qualquer competição para vencer, mas temos de ir passo a passo, jogo a jogo e claro que esperamos estar em mais uma final», comenta o brasileiro Alan, diretor de relações institucionais do clube ‘arsenalista’, em declarações reproduzidas pela Agência Lusa.

O Mafra, por outro lado, vai medir forças com três equipas da Liga: FC Porto, Vizela e Desp. Chaves. «Para mim, foi muito bom [o sorteio], até porque tenho uma ‘costela’ do FC Porto. Nunca tivemos o prazer de defrontar FC Porto ou Benfica, mas desta vez tivemos essa sorte. É uma vitória para nós jogar contra o FC Porto no Dragão. Tudo é possível no futebol e o nosso objetivo é ir lá para ganhar», salienta o presidente mafrense, José Cristo.