Disputa-se hoje a final da Taça da Liga num Clássico lisboeta deslocado. Em Leiria, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Sporting e Benfica digladiam-se pelo segundo troféu da época desportiva em Portugal.

Em relação às meias-finais, foi Rui Borges quem mexeu mais no onze inicial. Fez três alterações - saem Matheus Reis (lesionado), Morita (lesionado) e Fresneda para dar oportunidade a Eduardo Quaresma, Geovany Quenda e João Simões.

Já Bruno Lage aposta no mesmo onze inicial da meia-final, com Andreas Schjelderup a manter a titularidade, bem como Florentino no meio-campo e Tomás Araújo na lateral-direita.

Onze do Sporting: Israel; Eduardo Quaresma, St. Juste, Diomande e Maxi Araújo; João Simões e Hjulmand; Geny Catamo, Trincão e Quenda; Gyökeres.

Suplentes do Sporting: Kovacevic, Debast, Harder, Fresneda, Gonçalo Inácio, Ricardo Esgaio, Alexandre Brito, Afonso Moreira, Samuel Justo.

Onze do Benfica: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Carreras; Aursnes, Florentino e Kökcü; Di María, Pavlidis e Schjelderup.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Bah, Amdouni, Arthur Cabral, Aktürkoglu, Barreiro, Bajrami, João Rego, Renato Sanches.

Acompanhe a partida AO VIVO com o Maisfutebol, a partir das 19h45.