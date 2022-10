Já há datas e horários para todos os encontros da fase de grupos da Taça da Liga 2022/23, confirmou na tarde desta quarta-feira a Liga.

Esta fase da prova, que conta com um total de 34 clubes, tem o seu primeiro jogo agendado para 17 de novembro, pelas 20h30, com um Penafiel-Moreirense. A partir desta data e até ao fim da fase de grupos, há pelo menos um jogo por dia desta competição. Os últimos são a 17 de dezembro, dia que tem o Moreirense-Benfica (19h00) e o Estrela-Penafiel (19h00).

Os grupos A, B, C, D, E e F têm um total de três jornadas e os grupos G e H, em virtude de contarem com cinco clubes cada, têm um total de cinco jornadas, tal como já estava previsto e definido aquando do sorteio.

As datas e respetivos horários:

JORNADA 1

Grupo A:

FC Porto-Mafra (25 de novembro, 20H45)

Vizela-Desp. Chaves (22 de novembro, 20H45)

Grupo B:

Sporting-Farense (30 de novembro, 20H45)

Marítimo-Rio Ave (01 de dezembro, 17H00)

Grupo C:

Estrela da Amadora-Benfica (21 de novembro, 20H45)

Penafiel-Moreirense (17 de novembro, 20H30)

Grupo D:

SC Braga-Trofense (26 de novembro, 18H45)

P. Ferreira-Casa Pia (20 de novembro, 20H15)

Grupo E:

Sp. Covilhã-Gil Vicente (20 de novembro, 18H00)

Nacional-Portimonense (19 de novembro, 15H30)

Grupo F:

Vilafranquense-V. Guimarães (19 de novembro, 20H30)

B SAD-Boavista (18 de novembro, 20H30)

Grupo G:

Arouca-Feirense (18 de novembro, 18H00)

Leixões-UD Oliveirense (19 de novembro, 11H00)

Grupo H:

Tondela-Estoril Praia (19 de novembro, 18H00)

Torreense-Ac. Viseu (20 de novembro, 11H00)

JORNADA 2

Grupo A:

Desp. Chaves-FC Porto (08 de dezembro, 19H00)

Mafra-Vizela (05 de dezembro, 20H45)

Grupo B:

Rio Ave-Sporting (07 de dezembro, 20H30)

Farense-Marítimo (07 de dezembro, 18H30)

Grupo C:

Benfica-Penafiel (26 de novembro, 20H45)

Moreirense-Estrela da Amadora (27 de novembro, 17H00)

Grupo D:

Casa Pia- SC Braga (03 de dezembro. 17H00)

Trofense-P. Ferreira (03 de dezembro, 20H45)

Grupo E:

Gil Vicente-Nacional (27 de novembro, 15H00)

Portimonense- Sp. Covilhã (27 de novembro, 11H00)

Grupo F:

V. Guimarães-B SAD (01 de dezembro, 20H45)

Boavista-Vilafranquense (27 de novembro, 20H45)

Grupo G:

Leixões-Santa Clara (23 de novembro, 20H45)

UD Oliveirense-Feirense (26 de novembro, 11H00)

Grupo H:

Famalicão-Ac. Viseu (26 de novembro, 15H00)

Tondela-Torreense (24 de novembro, 20H45)

JORNADA 3:

Grupo A:

FC Porto-Vizela (16 de dezembro, 20H30)

Desp. Chaves-Mafra (16 de dezembro, 20H30)

Grupo B:

Sporting-Marítimo (13 de dezembro, 20H45)

Rio Ave-Farense (13 de dezembro, 20H45)

Grupo C:

Moreirense-Benfica (17 de dezembro, 19H00)

Estrela da Amadora-Penafiel (17 de dezembro, 19H00)

Grupo D:

SC Braga-P. Ferreira (11 de dezembro, 19H00)

Casa Pia-Trofense (11 de dezembro, 19H00)

Grupo E:

Portimonense-Gil Vicente (14 de dezembro, 20H45)

Sp. Covilhã-Nacional (14 de dezembro, 20H45)

Grupo F:

Boavista-V. Guimarães (12 de dezembro, 20H30)

Vilafranquense-B SAD (12 de dezembro, 20H30)

Grupo G:

Santa Clara-UD Oliveirense (29 de novembro, 20H45)

Arouca-Leixões (04 de dezembro, 17H00)

Grupo H:

Torreense-Famalicão (02 de dezembro, 20H45)

Ac. Viseu – Estoril Praia (01 de dezembro, 12H45)

JORNADA 4:

Grupo G:

Feirense-Santa Clara (08 de dezembro, 16H30)

UD Oliveirense-Arouca (10 de dezembro, 20H45)

Grupo H:

Famalicão-Tondela (09 de dezembro, 20H45)

Estoril Praia-Torreense (06 de dezembro, 20H45)

JORNADA 5

Grupo G:

Santa Clara-Arouca (16 de dezembro, 18H30)

Feirense-Leixões (16 de dezembro, 18H30)

Grupo H:

Estoril Praia-Famalicão (15 de dezembro, 20H00)

Ac. Viseu-Tondela (15 de dezembro, 20H00)