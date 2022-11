O Benfica foi multado num total de 10.692 euros por factos associados ao jogo com o Penafiel, de sábado, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga, de acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), conhecido esta terça-feira.

Do total da multa, 8.930 euros dizem respeito a «comportamento incorreto do público» por «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos», nomeadamente petardos e flashlight.

Já 1.122 euros foram por «atraso no início do jogo». «O jogo começou quatro minutos após a hora prevista em virtude do atraso da equipa A [ndr: Benfica] a chegar ao acesso ao relvado. Não foi dada qualquer justificação para o referido atraso», lê-se na nota do CD da FPF.

Os outros 640 euros deveram-se a «entrada ou permanência de pessoas não autorizadas». «Após o final do jogo, quando as equipas recolhiam ao balneário, um adepto acedeu ao relvado, proveniente da Bancada Poente, numa tentativa de chegar aos jogadores do Benfica para pedir uma camisola. O adepto foi prontamente retido pelos ARD’s e entregue às forças de segurança», é descrito, sobre um jogo ganho pelos encarnados, por 2-0.

Já o FC Porto foi multado em 2.550 euros pelo jogo ante o Mafra, na sexta-feira, que terminou com empate a dois golos.

Do total, 1.734 euros foram por «atraso no início do jogo». «A equipa A [FC Porto] atrasou-se na chegada ao túnel sem apresentar motivos justificativos» e «o jogo iniciou-se com cinco minutos de atraso em relação ao horário estabelecido, em virtude da presença tardia no túnel», refere o CD da FPF, conforme o relatório do árbitro e do delegado da FPF.

Os restantes 816 euros foram por «comportamento incorreto do público», por ter sido «entoado em uníssono», aos 23, 45 e 45+2 minutos da primeira parte, o cântico «filho da p***», aquando da reposição de bola pelo guarda-redes do Mafra.