Momento do jogo: o grande golo de Di María

Bruno Lage teve de ir buscar o argentino ao banco para ganhar este jogo. Com o argentino em campo, o jogo do Benfica mudou da noite para o dia, com o argentino a dar vida ao corredor direito, o que Amdouni não tinha conseguido fazer nos primeiros 45 minutos. O internacional deu velocidade à equipa e deu, sobretudo, profundidade, mas só conseguiu desbloquear o marcador depois da entrada de Pavlidis. Um bom cruzamento do grego, para um grande golo do argentino, a rematar de primeira, com a bola a meia altura, a entrar junto ao poste mais próximo. Um grande golo que lançou definitivamente o Benfica para a vitória.

Figura do jogo: Pavlidis entra assiste a bisa

Não tem os números de Gyökeres, nem de Samú, mas a influência de Pavlidis no Benfica é cada vez maior e esta noite foi um bom exemplo disso. Entrou aos 67 minutos, aos 70 fez a assistência para Di Maria abrir o marcador e, depois, marcou ele próprio mais dois golos. Uma noite em cheio, ou melhor, vinte minutos em cheio para o internacional grego que lançou definitivamente o Benfica para a Final Four da Taça da Liga.

Outros destaques:

António Silva

Foi uma das novidades de Bruno Lage no onze desta noite, mas o jovem central voltou a desperdiçar a oportunidade, mesmo sem comprometer definitivamente a equipa. Só na primeira parte cometeu dois erros e foi chamado a atenção, mais do que uma vez, por Bruno Lage. No primeiro, fez uma rosca, na área do Benfica, fazendo a bola ganhar altura e passar perto da barra da baliza de Trubin. Logo a seguir, deixou-se ultrapassar por Klinsmahn num lance que quase proporcionou um golo a Alisson Safira. Acabou por serenar e fez os 90 minutos sem cometer novos erros.

Amdouni

Jogou sobre a direita, com Alexander Bah, mas raramente conseguiu oferecer dinâmica nesse corredor, procurando sempre terrenos mais interiores, mas sem provocar desequilíbrios. Bruno Lage esteve sempre a dar-lhe indicações, mas o suíço viu o jogo passar-lhe ao lado. Prova disso foi o que Di María fez quando entrou para o seu lugar.

Klinsmahn

O melhor do Santa Clara em campo, tanto a ajudar a defender, como, depois, na construção do ataque dos açorianos, com especial destaque para aquele passe que lançou Gabriel Silva para um rápido contra-ataque que, por pouco, não resultou no primeiro golo do jogo.

Gabriel Batista

Duas grandes defesas a marcar a exibição de Gabriel batista entre os postes. A primeira logo a abrir o jogo, com grande reflexos a afastar uma bola de Beste que levava selo de golo. Já na segunda parte, mais uma grande defesa a negar um segundo golo a Di María, novamente a recorrer ao instinto.