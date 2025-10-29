A Figura: Dodi Lukebakio

Era uma questão de tempo até o belga encontrar finalmente a rota dos golos. Já tinha assinado grandes remates aos ferros, como em Newcastle, já tinha visto grandes defesas negarem-lhe o golo como, por exemplo, na primeira parte deste jogo, mas a estreia a marcar surgiu mesmo de baliza aberta. O futebol é assim. Lukebakio parte para cima do adversário e ganha os duelos com frequência, muitas vezes ajudado pela grande capacidade física. Criou perigo no corredor direito (muito mais do que Schjelderup), assistiu de calcanhar para um golo anulado e ainda celebrou o primeiro de águia ao peito.

O momento: golo de Lukebakio com grande assistência de Ríos, 83m

Mesmo a vencer num jogo de Taça da Liga, Mourinho escolheu lançar Ríos em vez de algum dos miúdos da formação. E a aposta parece ter surtido efeito. O colombiano teve uma jogada magistral no 2-0, iniciando a mesma, sentando João Afonso e assistindo Lukebakio de forma altruísta. Foi o momento de maior êxtase na Luz.

Outros destaques:

Nico Otamendi: mesmo sem o golo marcado, numa grande penalidade bem marcada, o argentino já seria destaque pela forma como defendeu e construiu neste jogo. Sempre ligado e exímio na antecipação, não permitiu surpresas no contra-ataque. Foi bastante elogiado por José Mourinho na antevisão, tendo este dito que o argentino é um «jovem» de 38 anos, e percebe-se o porquê. A entrega do campeão do mundo continua intocável.

Fredrik Aursnes: permanentemente sacrificado em posições que não a de médio-centro, Aursnes foi solução para lateral-direito e, apesar de notar-se alguma inadaptação ao papel, foi importante a dar profundidade no corredor direito, surgindo perto da linha de fundo várias vezes. Teve um passe magistral para Ivanovic aos 30m.

Enzo Barrenechea: importante a ganhar os duelos no meio-campo (normalmente com sucesso), o argentino foi um pêndulo na construção benfiquista. Assertivo no timing e na orientação do passe, tem vindo a ganhar importância neste Benfica.

Lucas Cañizares: os filhos de futebolistas bem sucedidos carregam muitas vezes o peso do apelido. Porém, no caso de Lucas, deu a mostrar que tem capacidade para jogar neste nível com um par de intervenções decisivas, nomeadamente a negar o golo a Ivanovic e Lukebakio na primeira parte.

Brayan Medina: nota ainda para a exibição do defesa-central colombiano, que fez um par de cortes em carrinho corajosos dentro da sua grande área. Amarelado no fim da primeira parte, acabou rendido ao intervalo.