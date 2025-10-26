Já são conhecidos os árbitros que vão apitar três dos quatros jogos dos quartos-de-final da Taça da Liga, que arrancam já esta terça-feira. O Conselho de Arbitragem divulgou, este domingo, as equipas de arbitragem para os jogos de Benfica, Sporting e Sp. Braga.

No duelo entre Sporting e Alverca, marcado para as 20:15 desta terça-feira, Bruno Costa será o árbitro principal. No embate entre Benfica e Tondela, agendado para as 20:45 de quarta-feira, Carlos Macedo vai liderar a equipa de arbitragem.

No outro jogo de quarta-feira, que opõe o Sp. Braga e o Santa Clara, com apito inicial às 19:15, David Silva é o árbitro escolhido.

O outro jogo dos «quartos», em que FC Porto e V. Guimarães medem forças, está agendado para dia 4 de dezembro, pelo que ainda não há nomeação de equipa de arbitragem.

Confira as equipas de arbitragem completas:

Sporting-Alverca

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Rui Teixeira

Sp. Braga-Santa Clara

Árbitro: David Silva

Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Paulo Miranda

Benfica-Tondela

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Luís Costa e João Macedo

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Cláudia Ribeiro

AVAR: Vasco Marques