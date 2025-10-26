Taça da Liga: já são conhecidos os árbitros para os «quartos»
Conselho de Arbitragem divulgou quem vai apitar os jogos de Benfica, Sporting e Sp. Braga
Já são conhecidos os árbitros que vão apitar três dos quatros jogos dos quartos-de-final da Taça da Liga, que arrancam já esta terça-feira. O Conselho de Arbitragem divulgou, este domingo, as equipas de arbitragem para os jogos de Benfica, Sporting e Sp. Braga.
No duelo entre Sporting e Alverca, marcado para as 20:15 desta terça-feira, Bruno Costa será o árbitro principal. No embate entre Benfica e Tondela, agendado para as 20:45 de quarta-feira, Carlos Macedo vai liderar a equipa de arbitragem.
No outro jogo de quarta-feira, que opõe o Sp. Braga e o Santa Clara, com apito inicial às 19:15, David Silva é o árbitro escolhido.
O outro jogo dos «quartos», em que FC Porto e V. Guimarães medem forças, está agendado para dia 4 de dezembro, pelo que ainda não há nomeação de equipa de arbitragem.
Confira as equipas de arbitragem completas:
Sporting-Alverca
Árbitro: Bruno Costa
Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte
4.º árbitro: Rui Lima
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Rui Teixeira
Sp. Braga-Santa Clara
Árbitro: David Silva
Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Paulo Miranda
Benfica-Tondela
Árbitro: Carlos Macedo
Assistentes: Luís Costa e João Macedo
4.º árbitro: Diogo Rosa
VAR: Cláudia Ribeiro
AVAR: Vasco Marques