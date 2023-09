O FC Porto, detentor da Taça da Liga, vai defrontar Estoril e Leixões na fase de grupos da edição 2023/24 da prova, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira, na sede da Liga, no Porto.

O Sporting, finalista vencido da última edição, está no grupo C com Farense e Tondela. O Benfica, recordista de títulos, está no grupo B com Arouca e AVS, enquanto o grupo A conta com o Sporting de Braga, o Casa Pia e o Nacional.

GRUPO A:

Sp. Braga

Casa Pia

Nacional

GRUPO B:

Benfica

Arouca

AVS

GRUPO C:

Sporting

Farense

Tondela

GRUPO D:

FC Porto

Estoril

Leixões

Os vencedores de cada um dos quatro grupos defrontam-se na final four, mais uma vez marcada para Leiria, com as meias-finais a 23 e 24 de janeiro de 2024 e a final no dia 27 de janeiro de 2024.

O Benfica é o recordista de títulos na prova, com sete, seguido do Sporting com quatro, do Sp. Braga com dois e de FC Porto, V. Setúbal e Moreirense, com um título cada. O FC Porto é o atual detentor do troféu.

O calendário de cada grupo

Pouco depois do sorteio dos grupos, foi também sorteado o calendário, para ser conhecido o alinhamento dos três jogos em cada grupo. Cada clube vai ter dois jogos, um em casa e outro fora.

GRUPO A:

1.ª Jornada: Casa Pia-Nacional

2.ª Jornada: Sp. Braga-Casa Pia

3.ª Jornada: Nacional-Sp. Braga

GRUPO B:

1.ª Jornada: AVS-Arouca

2.ª Jornada: Arouca-Benfica

3.ª Jornada: Benfica-AVS

GRUPO C:

1.ª Jornada: Farense-Tondela

2.ª Jornada: Sporting-Farense

3.ª Jornada: Tondela-Sporting

GRUPO D:

1.ª Jornada: Leixões-Estoril

2.ª Jornada: Estoril-FC Porto

3.ª Jornada: FC Porto-Leixões