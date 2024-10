Benfica e Santa Clara defrontam-se esta quarta-feira no Estádio da Luz, num duelo que vale a presença na final-four da Taça da Liga.

Os encarnados deverão apresentar algumas mexidas no onze. Desde a defesa até ao ataque, Bruno Lage poderá aproveitar a partida com os açorianos para descansar os jogadores mais utilizados e dar minutos a outros, como António Silva, Renato Sanches, Amdouni, Schjelderup ou Arthur Cabral.

Já Vasco Matos, optará pelo onze base para tentar evitar aquilo que aconteceu no jogo do campeonato, em setembro, que terminou com vitória encarnada (4-1).

O Benfica-Santa Clara, que vai ter arbitragem de Hélder Malheiro, está marcado para as 20h15 e poderá ser acompanhado AO MINUTO no Maisfutebol.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o jogo desta noite