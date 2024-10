Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em conferência de imprensa, no Estádio da Luz, depois da derrota diante do Benfica (0-3), nos quartos de final da Taça da Liga:

- Acho que fizemos uma boa primeira parte, anulámos estrategicamente o Benfica. Foi a nossa preparação para o jogo. Até aos 70 minutos fizemos um grande jogo, depois o Benfica conseguiu marcar numa transição e o jogo ficou um pouco diferente, mas isso em nada apaga aquilo que a equipa fez.

O Santa Clara teve poucas oportunidades, podia ter arriscado um pouco mais?

- Sabemos que não é fácil, o Benfica tem grande equipa. Não conseguimos assustar o que queríamos. Nós, equipa técnica, decidimos que tínhamos de usar os jogadores menos utilizados no campeonato. Sabíamos que não íamos ter as características de alguns jogadores, mas não abdicamos do grupo, da nossa equipa. Faltou alguma vitalidade faltou, mas não abdicámos do espírito de união. Em termos de organização estratégica fomos perfeitos, até aos 70 minutos não me lembro de uma oportunidade do Benfica. Não abdico daquilo que é a força do nosso grupo. Não somos onze jogadores, somos muito mais do que isso. Temos uma identidade muito forte, perdemos hoje algumas coisas, mas vamos acabar por ganhar.

Fez oito alterações para este jogo. O que procurou com tantas mudanças na equipa?

- O que procurei? Temos de fazer essa gestão do grupo, todos querem contribuir para o nosso grande objetivo que é o campeonato, mas a forma como trabalharam, como sofreram, é o que tem de ser feito, deram grande resposta, como tinham dado em Gondomar. É sinal de alerta para todos, ninguém pode adormecer, temos de estar todos ligados, não podemos facilitar, temos de estar todos no limite, se adormecermos… Equipa deixou-me muito orgulhoso.

Oportunidade do Gabriel, o jogo podia ter sido diferente? Esperava tão poucas alterações do lado do Benfica?

- Não me foco muito no onze do adversário. Não mexeu muito, é um facto, também nos deixa orgulhosos, sabem que o Santa Clara é uma boa equipa, mas as dinâmicas estão lá. O jogo podia ter sido diferente. É uma oportunidade clara, faltavam 20 minutos para o término do jogo. Logo a seguir foi o primeiro golo do Benfica. Muito destes jogadores estão a estrear-se nestes palcos. Hoje estreámos aqui um jogador dos sub-23. Isso deixa-nos orgulhosos Temos de aproveitar estes momentos para crescer. No outro lado temos jogadores que valem milhões e que num momento-chave decidem um jogo. Temos de saber crescer.