Bracali, jogador do Boavista, em declarações na flash interview da SportTV1, após a eliminação nos penáltis nas meias-finais da Taça da Liga:



«É uma análise positiva. Queríamos passar à final. Merecíamos ganhar o jogo. O Benfica fez o 1-0 num erro nosso. Fizemos uma segunda parte de excelência, tivemos mais oportunidades que o Benfica. Os penáltis são um pouco uma lotaria.



Estou orgulhoso desta equipa e orgulhoso por ser capitão desta equipa. Os adeptos mereciam que fossemos à final. Entendem a nossa garra e luta e sabem o quão injusta foi esta decisão.



O Benfica teve esse remate [do Pizzi], mas tivemos mais volume de jogo e chegámos mais vezes à área contrária. O Odysseas também fez duas ou três defesas boas. Não fomos tão competentes quanto eles nos penáltis. Estou triste pelo resultado, mas orgulhoso da equipa. Quero deixar uma palavra para os nossos adeptos que marcaram presença e ajudaram muito a equipa.



Nervosismo nos penáltis? Ninguém falha porque quer. Cada um tem a sua forma de bater. Temos uma equipa jovem que pode ter sentido isso. Faz parte do crescimento. Temos uma longa liga pela frente e o nosso objetivo está aí para ser cumprido com essa garra e emoção que metemos no jogo.»