Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após a derrota por 5-1 frente ao Boavista, no derradeiro jogo do grupo C da Taça da Liga:



«Parabéns ao Boavista. Foi mais equipa, teve mais atitude e um comportamento superior ao nosso. Cometemos erros que não podemos cometer numa competição desta natureza. Rapidamente ficámos a perder 3-0 e nã há muito a dizer sobre este jogo.



Tenho de reconhecer que é extramemente difícil reverter um resultado de 3-0 com três erros. Oferecemos as situações ao Boavista. Depois tornou-se difícil alterar. Tentámos mexer, mas até as contingências do próprio jogo... O Boavista marcou o quarto golo na primeira vez que foi à nossa baliza na segunda parte.



Gostaria de dar uma resposta técnica sobre este jogo, mas os erros cometidos foram todos que nem vale a pena estar a pormenorizar. Falhámos em muitos aspetos. Foi um dia muito mau. Esta não é a imagem que o Sp. Braga pode e deve deixar nos estádios. Além dos erros, fomos mais com o coração do que com a cabeça, o que nos levou a cometer ainda mais erros.



Cometemos erros coletivos, sobretudo na primeira parte. Estivemos muito longe do que já fizemos. Foram erros sucessivos de toda a gente. O grande e única responsável é sempre o treinador e eu sou o responsável até pelos erros individuais dos meus jogadores. Assumo a responsabilidade, por isso é que sou o líder. Foi um dia muito mau. Temos de trabalhar para estarmos melhores no próximo jogo. Não há tempo para fazer luto porque temos já um jogo no domingo.»