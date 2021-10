Wendell continua a ser o único jogador do FC Porto aos cuidados do departamento médico dos azuis e brancos e, por isso, não está disponível para o jogo desta terça-feira com o Santa Clara, a contar para a Taça da Liga.

Nesta segunda-feira, dia do último treino antes da viagem para os Açores, o lateral brasileiro realizou tratamento a uma lesão do ligamento lateral interno do joelho esquerdo.

Recorde-se que Wendell saiu lesionado no decorrer do jogo do FC Porto com o Milan para a Liga dos Campeões, tendo posteriormente falhado o duelo com o Tondela para a Liga, sendo expectável que pare algumas semanas.