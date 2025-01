Declarações de Bruno Lage, treinador do Benfica, na flash interview à Sport TV, após a vitória por 3-0 sobre o Sporting de Braga, na meia-final da Taça da Liga:

«[Benfica esteve ligado à ficha desde o arranque] Voltámos a ter uma boa entrada no jogo e demos sequência a essa boa entrada. Tivemos várias oportunidades e a consequência do nosso domínio a defender e atacar vem em três golos de grande qualidade. Primeira parte muito boa e segunda parte muito boa. Agora, é preparar a final da melhor maneira, porque queremos vencer. Olhar para o que fizemos hoje, aprender com o que fizemos há três dias com este adversário. A equipa teve um comportamento muito bom. Uma exibição muito boa. Temos nova oportunidade de defrontar o Sporting e o que mais ambicionamos é conquistar um título que foge ao Benfica desde 2016.»

«[O que faz falta é ter mais fome?] Isto não vai com cliques nem com fomes. A jogar de três em três dias, as equipas têm de saber recuperar e estar numa intensidade muito grande. Jogamos contra adversários e temos de lhes dar mérito quando têm. Temos de estar preparados, ser uma equipa forte para competir. Esta equipa trabalha muito e bem, tem jogadores de enorme qualidade e, como aconteceu hoje, frescos e determinados somos a equipa que joga bem futebol e tem a fome que referiu para vencer jogos.»

«[Começou já a pensar na recuperação da equipa para a final?] Temos de pensar na final, só temos dois dias para recuperar e jogamos ao terceiro dia. O Sporting tem vantagem nesse sentido. Os calendários são tão apertados e queremos, no mínimo, ter três dias entre jogos. Não é possível. Numa só competição, era possível uma equipa ter três dias e a outra quatro. Três dias dão às equipas a capacidade de se apresentar no seu melhor. Mas isso não vai ser desculpa. Temos de nos apresentar da maneira que fizemos. Começamos a recuperar já dentro do campo, da maneira como controlámos o jogo com bola, as substituições, algumas alterações que fizemos antecipadamente a começar a pensar no jogo da final, porque sentimos que a equipa ia entrar determinada, em busca do orgulho. Estamos na final, não ganhamos nada. Queremos vencer a final.»

«[Poucos minutos de Schjelderup] É isto que eu quero dos jogadores. Chegámos em setembro, não fizemos pré-época, olhámos para o problema que tínhamos, reorganizámos a equipa e criámos esta dinâmica. Fomos com esta equipa. Os restantes jogadores… sempre que tiverem oportunidades, têm de mostrar aquilo que o Andreas fez hoje, que o Rego fez, que o Leandro Barreiro fez e hoje não jogou. Os jogadores têm de mostrar para sentirmos a mesma confiança em todos. Quero contar com todos e que me mostrem os eu rendimento a todo o momento.»

«[Benfica não vence a Taça da Liga há oito anos] Estamos sempre a aprender. Temos de olhar para o que fizemos, não perder muito tempo e transportar uma energia positiva. Temos de entrar em campo e sentir que o Sp. Braga está a jogar a segunda parte que fizemos com eles, é a mesma coisa que temos de fazer com o Sporting. Sentir em campo que voltámos a jogar a segunda parte que fizemos em Alvalade. Foi a mensagem que passei aos jogadores e é a determinação com que vamos jogar a final. Relativamente aos títulos, gostava de reescrever a história no Benfica e isso é com títulos. Não ganhamos nada. Quero vencer o título para deixar mais um título pequeno na grande história do Benfica.»