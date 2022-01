Declarações do futebolista do Sporting, Bruno Tabata, à SportTV, após a vitória por 2-1 ante o Santa Clara, em jogo das meias-finais da Taça da Liga:

«Foi um bom jogo, mantivemos a nossa postura. Tivemos a infelicidade de sofrer um golo, mas não nos afetou. Mantivemo-nos por cima do jogo, não lhes demos grandes oportunidades, salvo erro agora no final do jogo, o que é normal, com as mexidas e a adrenalina do jogo. Mas acho que estivemos bem, fizemos o nosso trabalho e estamos já focados para a final.»

[Duas derrotas recentes:] «Não é normal, não estamos habituados, nos últimos jogos sofremos duas derrotas, mas jogar num clube grande é dar a volta por cima. Não tivemos que dar uma resposta hoje. Vestir a camisola do Sporting é dar a resposta em todos os jogos. Foi bom passar à final, agora temos mais um passo para cumprir o objetivo.»

[Dérbi:] «É um clássico, é sempre muito importante para as duas equipas. Vamos estar à altura do desafio, como estivemos hoje e esperamos sair vencedores.»

[Ida para o V. Guimarães num possível negócio Edwards e eventual mudança:] «Estou focado em ajudar o Sporting, sou jogador do Sporting, tenho mais três anos e meio de contrato e sou muito feliz aqui. É só isso que posso dizer. Estou feliz no Sporting.»