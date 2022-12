Vilafranquense e BSAD empataram sem golos numa partida da terceira e última jornada do grupo F da Taça da Liga.



As duas equipas entraram no estádio Municipal de Rio Maior já sem hipóteses de apuramento para a próxima fase. Ambas despedem-se da competição com dois pontos conquistados.

A partida ficou ainda marcada pela expulsão de Tembeng, após uma entrada dura sobre Ricardo Dias, aos 88 minutos, num lance em que o árbitro Hugo Silva teve de recorrer ao videoárbitro.

O Boavista, que vai defrontar o V. Guimarães esta segunda-feira, foi o vencedor do Grupo F.