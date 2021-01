Declarações do treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, à SIC Notícias, após a vitória por 2-1 sobre o Benfica, na meia-final da Taça da Liga:

«Jogo muito difícil, contra uma equipa muito boa, das melhores no contexto nacional. Dedicar esta vitória aos adeptos que gostariam de estar aqui e pelo Sp. Braga fazer 100 anos esta semana.»

«Jogo que justificámos a vitória, primeira parte dividida, na segunda parte creio que tivemos sempre o controlo do jogo, ameaçámos sempre muito a baliza do Benfica.»

[Primeiro título da Taça da Liga pelo V. Setúbal:] «Lembro, foi uma alegria imensa. Há coisas que não se esquecem. Já agora, um abraço, não tem nada a ver com o Sp. Braga, mas eu gostaria de dar um abraço ao meu grupo de trabalho do ano passado no Rio Ave, porque merecia estar na final four do ano passado, ficou-me atravessada. Perdi uma garrafa de Barca Velha (risos).»

[Final:] «Na minha cabeça tenho o tentar ver o que fizemos de bem e de mal para retificar para o jogo com o Sporting. Viemos com as malas até sábado, temos as malas cá no hotel, poderia acontecer eventualmente era pegar na marmita, na canja e no frango assado e termos de levar outra vez embora, mas acreditávamos que podíamos ir à final e viemos a Leiria para levar a Taça e vamos fazer tudo o que estiver ao alcance para vencer no sábado.»

[Garrafa de vinho:] «Se ganhar abro, essa garrafa foi dada pelo José Mourinho, quando fizemos um Swansea-Manchester United, fiquei com ela e disse que abria num momento especial. Estava a contar abri-la no ano passado, na eventual final four pelo Rio Ave, não foi possível, mas este ano está pronta a ser aberta.»