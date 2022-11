Declarações do futebolista do Benfica, Chiquinho, à Sport TV, após a vitória do Benfica ante o Estrela, por 3-2, em jogo da primeira jornada do grupo C da Taça da Liga:

«Mais uma vitória importante, acho que tivemos o controlo do jogo, tivemos mais oportunidades para acabar com o jogo mais cedo. Acabámos por sofrer o 3-2 e o jogo tornou-se um bocado perigoso, mas estávamos a controlar.»

«É um golo, sem dúvida que o mais importante é a equipa, queremos continuar o bom caminho, ganhar e é o mais importante.»

«É uma competição que queremos ganhar, todas as que estamos a jogar queremos ganhar e esta é mais uma.»

«O foco é jogo a jogo, o próximo é o Penafiel.»