Declarações do futebolista do Vizela, Claudemir, à SportTV, após a derrota por 4-0 ante o FC Porto, em jogo da terceira jornada do grupo A da Taça da Liga:

«Tivemos o erro no início e eles cresceram, mas fizemos uma grande primeira parte. Na segunda parte, o FC Porto cresceu.»



[Lance que dá o 1-0:] «O guarda-redes [ndr: Buntic] errou, mas também já fez grandes jogos no Vizela. É pensar no próximo jogo»

[Tulipa:] «Procuramos dar sempre o melhor, independentemente do treinador. O Tulipa também tem boas ideias.»