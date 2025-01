É já este sábado que Sporting e Benfica se defrontam em Leiria, na final da Taça da Liga.

Os leões apresentam-se no dérbi com várias baixas. Hidemasa Morita juntou-se a Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Daniel Bragança e Matheus Reis na lista de lesionados. Por isso, João Simões deverá começar de início.

Face ao onze que Rui Borges apresentou na meia-final, outra mudança será na lateral-esquerda: sem Matheus Reis, Maxi Araújo deverá recuar no terreno, enquanto Geovany Quenda tem via aberta para o onze.

Do lado do Benfica, existem menos dúvidas. Alexander Bah deverá voltar ao onze, assim como Kerem Akturköglu, ele que foi rendido por Andreas Schjelderup e a exibição do norueguês diante do Sp. Braga valeu muitos elogios. Ao contrário do que aconteceu em Alvalade, Vangelis Pavlidis deverá ser titular, enquanto Zeki Amdouni poderá ser opção a partir do banco.

Esta é a terceira vez que Benfica e Sporting se defrontam na final da Taça da Liga. Na primeira, em 2009, os encarnados levaram a melhor nos penáltis, enquanto os leões venceram a segunda, em 2022.

O Benfica é recordista de troféus da Taça da Liga, com sete títulos, enquanto o Sporting segue na segunda posição, com quatro conquistas.

O Sporting-Benfica tem pontapé de saída marcado para as 19h45 e o Maisfutebol conta-lhe tudo AO MINUTO.

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis para o dérbi