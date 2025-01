Sporting e Benfica vão disputar o primeiro título da temporada 2024/25 no próximo sábado, em Leiria, na final da Taça da Liga, depois de terem vencido os respetivos jogos na Final Four. Uma boa altura para fazermos um balanço dos minutos acumulados pelos jogadores dos dois planteis, num momento em que os dois emblemas disputam as mesmas quatro competições. Um ranking liderado por três jogadores dos leões que chegam a esta altura da época com mais dois jogos realizados, reforçados com prolongamentos, nas pernas.

Bruno Lage, bem como, mais recentemente, Rui Borges, têm apontado, de forma persistente, a exigência de jogar de três em três dias, o desgaste dos jogadores e a falta de tempo para treinar. Até ao momento, Bruno Lage utilizou 25 jogadores, enquanto o triunvirato de treinadores que liderou a equipa técnica do Sporting na presente temporada – Ruben Amorim, João Pereira e Rui Borges – recorreram a 27 atletas nas quase três dezenas de jogos realizados até à data.

O Sporting chega a esta fase da temporada com mais dois jogos realizados do que o rival, uma vez que disputou a Supertaça, logo a abrir a temporada, frente ao FC Porto (3-4), e também já garantiu a qualificação para os quartos de final da Taça de Portugal, a 18 de dezembro de 2024, com uma vitória sobre o Santa Clara (2-1). Dois jogos que só ficaram resolvidos no prolongamento e que, portanto, inflacionam as contas para o lado dos leões.

O Benfica só vai disputar o jogo dos oitavos de final da prova rainha a 14 de janeiro (próxima terça-feira), já depois do dérbi, num duelo com o Farense, no Estádio São Luís, pelo que vai chegar à final da Taça da Liga com menos 240 minutos de competição do que o Sporting.

O Sporting soma, assim, 29 jogos realizados [1 Supertaça, 2 Taça da Liga, 3 Taça de Portugal, 6 Liga Campeões e 17 Liga], enquanto o Benfica acumula apenas 27 jogos [2 Taça da Liga, 2 Taça de Portugal, 6 Liga Campeões e 17 Liga).

É por isso natural que os três jogadores com mais minutos, entre os dois rivais, sejam do Sporting: Francisco Trincão (2485 minutos), Viktor Gyökeres (2480m) e Morten Hjulmand (2268m). Os dois primeiros são mesmo totalistas, com participação nos 29 jogos dos leões, estatuto a que se ainda Geovany Quenda que, apesar de ter menos minutos (1967m), também esteve presente em todos os jogos da equipa de Alvalade.

No total, os leões contam com um grupo de dez jogadores que já ultrapassaram a barreira dos 1.500 minutos, mas, em relação à temporada passada, salta também à vista os poucos minutos que somam alguns dos jogadores que foram mais influentes na conquista do título, como são os casos de Marcus Edwards (10 jogos, 346 minutos), Nuno Santos (10 jogos, 606 minutos) ou Pedro Gonçalves (12 jogos, 884 minutos).

Além dos onze jogadores mais utilizados, o Sporting conta ainda com três jogadores acima da casa dos mil minutos.

Os jogadores mais utilizados no Sporting

Francisco Trincão 29 jogos 2.485 minutos Viktor Gyökeres 29 jogos 2.480 minutos Morten Hjulmand 27 jogos 2.268 minutos Geovany Quenda 29 jogos 1.967 minutos Diomande 24 jogos 1.800 minutos Geny Catamo 27 jogos 1.791 minutos Franco Israel 19 jogos 1.740 minutos Zeno Debast 22 jogos 1.514 minutos Morita 24 jogos 1.512 minutos Maxi Araújo 27 jogos 1.510 minutos Gonçalo Inácio 20 jogos 1.396 minutos Matheus Reis 24 jogos 1.337 minutos Daniel Bragança 21 jogos 1.237 minutos Eduardo Quaresma 16 jogos 1.002 minutos Kovacevic 10 jogos 930 minutos Pedro Gonçalves 12 jogos 884 minutos St. Juste 15 jogos 753 minutos Conrad Harder 22 jogos 721 minutos Nuno Santos 10 jogos 606 minutos João Simões 9 jogos 457 minutos Iván Fresneda 11 jogos 348 minutos Marcus Edwards 10 jogos 346 minutos Ricardo Esgaio 7 jogos 338 minutos Bruno Ramos 1 jogo 82 minutos Henrique Arreiol 2 jogos 27 minutos Mauro Couto 2 jogos 17 minutos Lucas Taibo 1 jogo 1 minuto

No lado do Benfica, Anatoliy Trubin (25 jogos, 2250 minutos), Álvaro Carreras (26 jogos, 2249m) e Fredrik Aursnes (25 jogos, 1997m) são os jogadores com mais minutos nas pernas, mas o Benfica já não tem totalistas.

Apesar de ter menos dois jogos, o Benfica acaba por ter mais jogadores que já passaram a fasquia dos 1.500 minutos, precisamente os onze jogadores mais utilizados por Bruno Lage, ficando bem vincada a diferença para o restante plantel.

Além dos onze jogadores mais utilizados por Bruno Lage, apenas António Silva ultrapassa a barreira dos 1.000 minutos e, mais para baixo, os minutos de utilização caem a pique até ao jovem João Rego que, num total de três jogos, soma apenas 18 minutos em campo.

Os jogadores mais utilizados no Benfica

Trubin 25 jogos 2.250 minutos Álvaro Carreras 25 jogos 2.249 minutos Fredrik Aursnes 25 jogos 1.997 minutos Nico Otamendi 23 jogos 1.985 minutos Tomás Araújo 22 jogos 1.972 minutos Orku Kokçu 25 jogos 1.871 minutos Alexander Bah 22 jogos 1.830 minutos Di María 25 jogos 1.760 minutos Pavlidis 26 jogos 1.743 minutos Florentino 22 jogos 1.717 minutos Akturkoglu 22 jogos 1.558 minutos António Silva 14 jogos 1.175 minutos Jan-Niklas Beste 22 jogos 822 minutos Leo Barreiro 17 jogos 682 minutos Zeki Amdouni 22 jogos 623 minutos Arthur Cabral 21 jogos 563 minutos Rollheiser 15 jogos 359 minutos Prestianni 8 jogos 345 minutos Renato Sanches 10 jogos 281 minutos Schjelderup 12 jogos 209 minutos Samuel Soares 2 jogos 180 minutos Tiago Gouveia 3 jogos 80 minutos Leandro Santos 1 jogo 25 minutos Gerson Sousa 1 jogo 19 minutos João Rego 3 jogos 18 minutos

Juntando os dois planteis, o Sporting tem os três jogadores mais utilizados, mas, entre os onze jogadores com mais minutos, sete são do Benfica, o tal núcleo duro de Bruno Lage.

Em resumo, o Sporting tem jogadores com mais minutos, uma vez que soma mais dois jogos, mas o Benfica acumula o total de minutos num grupo mais restrito de jogadores.

Os onze jogadores mais utilizados pelos dois rivais