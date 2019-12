César Peixoto, novo treinador do Desp. Chaves, em declarações à Sport TV, depois da derrota, na estreia, diante do FC Porto (2-4), em jogo da última jornada da fase de grupos da Taça da Liga:

[Primeiro teste, com grau dificuldade elevado, que avaliação é que faz?]

- Em termos de imagem, foi uma imagem positiva, a equipa deu uma boa resposta. Não entrámos bem, mas depois reagimos. Na segunda parte estivemos bastante melhor, perante uma massa associativa que compareceu em peso. É isso que queremos. Se continuarmos a trabalhar e a confiança aumentar, a equipa vai entrar na rota das vitórias.

[O que disse ao intervalo aos jogadores? ]

- Não jogámos contra uma equipa qualquer. Foram três ou quatro vezes lá à frente e fizeram golos. Corrigimos alguns posicionamentos, mas a equipa deu uma imagem fantástica. Deram uma imagem do que podemos fazer no futuro. Acredito no trabalho que estamos a fazer. Foi uma resposta positiva da minha equipa.

[Objetivos até ao final da época? Subida é possível?]

- Sobretudo, o mais importante, é jogo a jogo. Sabemos a classificação que temos, temos jogadores com qualidade. Agora temos de ver o que precisamos, mas estou contente com o plantel que tenho. Agora é trabalhar jogo a jogo, treino a treino e no final fazemos as contas. Queremos meter o Chaves na trajetória das vitórias, incutir uma dinâmica de vitória e, quem sabe, atingir o objetivo da subida. Mas nesta altura temos os pés bem assentes no chão, sabemos onde estamos e onde queremos ir.