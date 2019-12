César Peixoto, técnico do Desp. Chaves, em conferência de imprensa, depois da derrota, na estreia, diante do FC Porto (2-4), em jogo da última jornada da fase de grupos da Taça da Liga:

- Obviamente que não era este o resultado que gostaríamos de obter. Não entrámos bem no jogo, daí a razão da desvantagem ao intervalo. Na segunda parte corrigimos algumas situações. Não virámos a cara à luta e os dois golos obtidos são a razão do nosso esforço e empenho.

[Sobre o futuro] - Houve aspetos no jogo que me agradaram. A equipa esforçou-se. Fiquei contente com a prestação da equipa e, apesar do resultado, a exibição deixou-me satisfeito e com otimismo para o futuro. Este é o caminho a seguir.