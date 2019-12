Poucas horas após a qualificação para os «quartos» da Taça de Portugal, o plantel do FC Porto iniciou a preparação para a deslocação a Trás-Os-Montes para defrontar o Desp. Chaves para a Taça da Liga.



Sérgio Conceição teve todos os jogadores disponíveis no treino matinal, de acordo com o site dos dragões.



Os azuis e brancos voltam a treinar sábado, às 10h30, no Olival à porta fechada.



O Desp. Chaves-FC Porto, da terceira jornada do grupo D da Taça da Liga, está agendado