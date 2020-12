Os jogos não param.



Em Portugal, joga-se a passagem à final four da Taça da Liga. Depois de Sporting, FC Porto e Benfica terem garantido o apuramento, falta apenas encontrar o último semifinalista que sairá da partida entre Sp. Braga e Estoril.



No entanto, há também futebol internacional para seguir em atenção, visto que envolvem portugueses. O Manchester United de Bruno Fernandes visita Bramall Lane, casa do Sheffield enquanto a Roma de Paulo Fonseca joga a subida ao pódio da Serie A frente ao Torino, no estádio Olímpico.



Prossegue ainda a Taça do Rei com o Granada de Rui Silva, João Costa e Domingos Duarte e o Betis de William a entrarem em ação.



Jogos desta quinta-feira:



Taça da Liga



Sp. Braga-Estoril, 20h15



Itália



Roma-Torino, 19h45



Inglaterra



Aston Villa-Burnley, 18h00

Sheffield United-Man. United, 20h00