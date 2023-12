O Estoril recebe esta quarta-feira o FC Porto no Estádio António Coimbra da Mota num jogo que pode ser decisivo na qualificação para a Final Four da Taça da Liga e que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol a partir das 18h00.

Os canarinhos chegam a este jogo já com três pontos, depois de terem vencido o Leixões por 2-1, enquanto o FC Porto, detentor do troféu, estreia-se na atual edição e procura os primeiros pontos, antes de também defrontar a equipa de Matosinhos.

As contas são fáceis de fazer. Uma vitória do Estoril abre caminho para a equipa de Vasco Seabra seguir para a Final Four, enquanto uma vitória do FC Porto ou mesmo um empate deixa a qualificação adiada para o jogo da equipa de Sérgio Conceição com o Leixões.

O treinador do FC Porto confirmou, na antevisão do jogo, que não vai poder contar com Alan Varela e João Mário, que se juntaram a Samuel Portugal, Marcano, Wendell e Veron na lista de jogadores lesionados. Cláudio Ramos deverá voltar à baliza, como tem acontecido nos jogos das taças, mas de resto o treinador anunciou que vai apresentar a «melhor equipa».

Com Zé Pedro na lista de convocados, Pepe deverá ser poupado, abrindo vaga para o regresso de David Carmo ao eixo da defesa onde Jorge Sanchez e João Mendes deverão manter o lugar nas laterais. As maiores dúvidas estão no ataque do FC Porto. Evanilson deverá ser titular, com Toni Martinez, Fran Navarro e Namaso à espera de uma oportunidade.

Vasco Seabra também deverá apresentar o onze habitual, apesar do Estoril contar apenas com dois dias de recuperação, depois da derrota frente ao Sp. Braga, mas com a motivação em alta, com quatro vitórias nos últimos seis jogos, incluindo uma em pleno Estádio do Dragão (1-0), para a Liga. Nos canarinhos, também há dúvidas no ataque, com a possibilidade de Cassiano render Alejandro Marqués esta noite.

Veja os onzes prováveis para esta noite na galeria associada