Vasco Seabra, treinador do Estoril, em declarações na flash interview à SportTv 1 após a vitória nos penáltis frente ao Benfica, na meia final da Taça da Liga:

«[O que lhe passa pela cabeça?] Passa o orgulho nestes jogadores, são extraordinários, uma equipa muito unida, com um caráter grande, [os jogadores] nas adversidades unem-se, lutam sempre com alegria. Viemos disputar o jogo, fizemos um jogo fantástico, tivemos em alguns momentos a estrelinha, noutros podíamos ter sido mais eficazes. Muito feliz pelos jogadores e pelo que podemos proporcionar à nossa gente. Vínhamos de um período mau em termos de resultado… estes jogadores não se deixam abalar, disputamos o jogo, altamente competitivos. Continuamos a desfrutar, fizemos história mais uma vez.»

«[Jogadores escolhidos para o jogo] Procurámos os jogadores mais preparados fisicamente, tivemos um jogo desgastante, o João Marques estava fatigado, o Heri dá boas respostas, estávamos tranquilos. No último jogo, jogou o Alejandro [Marqués], o Cassiano estava mais fresco e fez um excelente jogo. O Rafik tem sido habitual, O Wagner teve a ver com gestão do Tiago. É a confiança que temos no plantel, o Dani [Figueira] na baliza fez uma exibição extraordinária. Em termos estratégicos, as escolhas tiveram a ver com quem sentimos estar mais preparados para competirem no limite das forças.»

«[Vencer FC Porto e Benfica não é só sorte] Acreditamos pouco em sorte, num ou outro momento temos de ter a nossa estrelinha, como não tivemos no jogo anterior. Contra o Arouca criámos muito mais que hoje e só fizemos um golo. Às vezes tem a ver com a estrelinha, mas é um grupo que se esforça para que a estrelinha esteja do nosso lado.»

«[Final] Vamos desfrutar, com esta alegria do grupo, as minhas palavras são repetitivas por causa do compromisso deles. A seguir a perdemos com o Arouca, tivemos treino e a energia do treino foi incrível pela forma como querem dar a volta e corrigir os erros. Vamos desfrutar da final, um ambiente extraordinário, o treinador está a viver pela primeira vez uma final-four e uma final, como os jogadores. Estamos a crescer com estas oportunidades. Estou feliz por eles e pelos adeptos.»