Vasco Seabra era um treinador feliz após a vitória sobre o FC Porto, que garantiu a presença do Estoril na final four da Taça da Liga. O treinador dos estorilistas não tem receio de perder jogadores em janeiro, pois diz que o objetivo do clube é só um.

«O objetivo é ter o mundo a olhar para eles. Claro que tenho receio de perder jogadores em janeiro, mas já disse ao presidente que só em junho. Mas eu fico muito satisfeito por eles.»

Vasco Seabra diz que está orgulhoso dos jogadores, mas afirma que é preciso manter os pés no chão.

«É um premio justo para equipa, estou orgulhoso dos jogadores. Têm ligações extraordinárias. Mantém se os pés no chão, há que descansar e amanhã treinar.»