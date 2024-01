Na antevisão ao jogo da meia-final da Taça da Liga, Vasco Seabra garantiu que o Estoril vai «desfrutar» do momento e «dar o seu melhor» perante o Benfica, a quem atribuiu «responsabilidade total», porque «já venceu o troféu várias vezes e é uma equipa muito competente».

«Queremos também desfrutar do jogo, que é também uma final-four, e ao mesmo tempo competir com essa missão», projetou o técnico dos canarinhos.

Novamente questionado sobre o interesse do Sporting em Koba Koindredi, Vasco Seabra afirmou que «a equipa gosta muito dele e ele também gosta muito da equipa».

«Já falei também por diversas vezes sobre as qualidades dele, é um jogador super talentoso, com um caminho extraordinário que lhe aparecerá pela frente, não temos dúvidas e, por isso, tal como vocês [imprensa] viram, tem tido o seu comportamento normal. Sabemos que temos muitos jogadores talentosos», vincou o técnico do Estoril, sem garantir a titularidade do médio francês.

«O Koba é uma opção, começando por aí. Respeitando muito o Roger Schmidt, acho que é preferível que ele espere até ao final, até ao momento em que saem os onzes, porque é sempre um momento de espera também para os treinadores», frisou.

Quanto a Nemanja Jovic, reforço oficializado na véspera, Vasco Seabra reconheceu que «ainda não está preparado para o nosso contexto», por ainda estar a adaptar-se ao futebol português.

O técnico comentou ainda o registo defensivo da equipa, que sofreu 14 golos nos últimos cinco jogos. «Muito mais do que os resultados, se nos cingirmos ao que são comportamentos, tarefas, capacidade para fazermos as coisas, talento individual e coletivo que temos no plantel e na equipa, mantemo-nos equilibrados. Quando nós falávamos que estávamos num momento extraordinário, dizíamos que estávamos no nosso momento, agora também continuamos no nosso momento: temos de crescer, evoluir e aumentar os nossos índices ao nível defensivo.»

O Estoril, que disputa a final-four pela primeira vez, defronta o Benfica esta quarta-feira, a partir das 19h45, num jogo que vai decorrer em Leiria e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.