Cassiano marcou um dos golos do Estoril na vitória frente ao Paços de Ferreira (2-0), numa partida da primeira fase da Taça da Liga.



O avançado brasileiro anotou, de cabeça, o segundo tento dos canarinhos no jogo e decidiu celebrar de forma invulgar. O ex-Boavista e Vizela correu na direção de Álvaro Pacheco e tirou-lhe a boina que o técnico habitualmente usa.



Uma forma original de dedicar um golo, não acha? Refira-se ainda que o outro golo do Estoril foi da autoria de João Marques.



Veja o momento entre Cassiano e Álvaro Pacheco: