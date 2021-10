Ivo Vieira, treinador do Famalicão, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a derrota por 2-1 em Alvalade, numa partida da segunda jornada do grupo B da Taça da Liga:



«O Sporting marcou dois golos e o Famalicão marcou um. O Sporting tem objetivo de chegar à final-four. O que mudou para a segunda parte? Disse aos jogadores para fazerem o que não fizeram na primeira parte. Testámos uma estratégia num bloco médio/alto, tentámos fechar as linhas de passe e obrigar o Sporting a procurar a profundidade. Quase não nos criaram problemas no último terço. A estratégia estava bem montada. Um golo feliz do Sporting quase nos tira do jogo. A estratégia era ter mais bola e foi o que equipa não conseguiu fazer na primeira parte.



Ao intervao mudei três jogadores para ter mais bola. Sem atacar não se consegue ganhar jogos. A equipa esteve melhor, mas foi curto. Não fez mais um golo, aliás, fez mas foi anulado. O resultado aceita-se, mas estivemos dentro do jogo até final. Quero deixar uma palavra aos nossos adeptos que fizeram uma viagem longa e mais uma vez estiveram a apoiar-nos. É fundamental virar baterias para o campeonato.

[Final-four]: «Não gosto muito de conquistar algo quando dependo dos outros. Gosto de conquistar as coisas pelo que a minha equipa faz. A passagem à final-four era possível ganhando o jogo ou na pior das hipóteses empatando. Não tenho grandes expetativas [para o Penafiel-Sporting]. Penso muito na minha e não desejo o resultado dos outros. Neste momento estamos em desvantagem,

A equipa está a crescer. Marcou quatro golos à Taça e ganhou 2-0 ao Santa Clara, uma equipa que esta noite fez um resultado brilhante. Sabíamos que ia ser difícil, o Sporting é uma equipa que tem objetivo de ganhar títulos. O Sporting mereceu o 2-1. Tínhamos de fazer mais, assumo a responsabilidade. Tínhamos de procurar mais a baliza. Na primeira parte não existimos nesse capítulo nem fomos audazes com bola. O jogo não tem só 45 minutos.»